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У зоні АТО бойовики ведуть прицільний вогонь, двох військових поранено

Субота, 14 жовтня 2017, 13:13

У зоні проведення АТО один військовий зазнав поранень біля  н.п. Новоолександрівка, один військовий ДПСУ отримав поранення внаслідок вогню по КПП "Мар'їнка". 

Про це 14 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. 

Протягом минулої доби бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил АТО, 18 з них - прицільні, військові відкривали вогонь у відповідь. 

"Оперативна обстановка на лінії розмежування у зоні АТО неспокійна: 7 разів бойовики порушили "тишу" на луганському напрямку, вели прицільний та щільний вогонь по силах АТО, застосував стрілецьку зброю та гранатомети", - повідомив Лисенко. 

Двічі бойовики застосували 82 мм міномети, випустили 5 снарядів біля Кримського та Новоолександрівки.   

На донецькому напрямку зафіксовано 7 порушень "тиші"  з боку бойовиків, які застосували гранатомети, стрілецьку зброю та БМП - поблизу Зайцевого.  

"В районі Пісків було найбільше збройних провокацій, тричі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї  та гранатометів", - зазначив Лисенко.

У напрямку Маріуполя бойовики 7 разів вели обстріли опорних пунктів сил АТО,  найбільше - біля Водяного та Широкиного. 

Українська правда 

Теми: АТОЗбройні сили
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