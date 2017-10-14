Марш Слави: Йдуть Майданом, запалили смолоскипи та фаєри
Хода націоналістів до Дня захисника України рушила центральними вулицями Києва до Контрактової площі.
Участь у заході беруть кілька тисяч активістів, які перед тим зібралися у парку Шевченка, повідомляє кореспондент УП з місця події.
На Майдані учасники ходи вшанували хвилиною мовчання "Небесну сотню", яка загинула під час подій на Майдані та загиблих у війні з Росією, приспустили прапори та зачитали молитву націоналіста.
Ходу супроводжують для забезпечення порядку кількасот правоохоронців та кінна поліція.
Українська правда
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