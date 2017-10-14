Марш Слави: Йдуть Майданом, запалили смолоскипи та фаєри

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Субота, 14 жовтня 2017, 18:18

Хода націоналістів до Дня захисника України рушила центральними вулицями Києва до Контрактової площі. 

Участь у заході беруть кілька тисяч активістів, які перед тим зібралися у парку Шевченка, повідомляє кореспондент УП з місця події. 

На Майдані учасники ходи вшанували хвилиною мовчання "Небесну сотню", яка загинула під час подій на Майдані та загиблих у війні з Росією, приспустили прапори та зачитали молитву націоналіста.

Активісти несуть у руках національну символіку, прапоки України та "Правого сектору" та вигукують "Слава Україні - героям слава", "Авакова собаку - на гілляку", "Слава нації - смерть ворогам", "Пам'ятай чужинець, тут господар - українець", "Бандера, Шухевич  - герої України". 

Ходу супроводжують для забезпечення порядку кількасот правоохоронців та кінна поліція. 

 
Усі фото - Ельдар Сарахман
 
 
 
 
 
 
 
 

Українська правда 

Теми: Київ
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