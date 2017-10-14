У Києві на вулиці Грушевського відновили "ікони Революції"

У столиці на вулиці Грушевського намалювали заново знамениті графіті, створені під час Євромайдану.

Про це повідомив у Facebook громадський рух "Новий вогонь", який займався відновленням.

"Ми зробили це. Приймайте роботу", - зазначили активісти, оприлюднивши фотографії відновлених графіті.

У "НВ" стверджують, що знищені малюнки неможливо було реставрувати, а автор оригінальних "ікон Революції" відмовився їх відновлювати.

"Ідею з реставраторами (яка здалась спочатку найкращою) довелося відкинути, бо, по-перше, з тих пір різними вандалами на стіни було нанесено ще два шари фарби, і відновлення початкових малюнків просто не можливе. По-друге, бо анонімний "Соціопат" (автор оригінальних малюнків - ред.) - не Мікеланджело, його картини цікаві не авторством, а історичним контекстом", - пояснили своє рішення там.

Також окрім самих графіті на фасаді будівлі з’явився напис "Новий вогонь" з логотипом організації.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше директор українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що готує звернення до поліції і до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

Реставратор Жанна Шевченко після того, як провела реставраційні проби, сказала, що знищені графіті "ікони Революції" на вулиці Грушевського можна реставрувати.

На початку жовтня на місці зафарбованих "ікон Революції" з'явилися графіті із зображенням Вадима Рабіновича.

Українська правда