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В Киеве на Грушевского восстановили "иконы Революции"

Суббота, 14 октября 2017, 18:47
В Киеве на Грушевского восстановили иконы Революции

В столице на улице Грушевского нарисовали заново знаменитые граффити, созданные во время Евромайдана.

Об этом сообщило в Facebook общественное движение "Новый огонь", которое занималось восстановлением.

"Мы сделали это. Принимайте работу", - отметили активисты, обнародовав фотографии восстановленных граффити.

 
 
 

В "НВ" утверждают, что уничтоженные рисунки невозможно было реставрировать, а автор оригинальных "икон Революции" отказался их восстанавливать.

"Идею с реставраторами (которая показалась сначала лучшей) пришлось отбросить, поскольку, во-первых, с тех пор различными вандалами на стены были нанесены еще два слоя краски, и восстановление начальных рисунков просто невозможно. Во-вторых, потому что анонимный "Социопат" (автор оригинальных рисунков - ред.) - не Микеланджело, его картины интересны не авторством, а историческим контекстом", - пояснили свое решение там.

Также кроме самих граффити на фасаде здания появилась надпись "Новый огонь" с логотипом организации.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позднее директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма из-за уничтожения граффити времен Майдана на фасаде магазина на улице Грушевского в Киеве.

Реставратор Жанна Шевченко после того, как провела реставрационные пробы, сказала, что уничтоженые граффити "иконы Революции" на улице Грушевского можно реставрировать.

В начале октября на месте закрашенных "икон Революции" появились граффити с изображением Вадима Рабиновича.

Украинская правда

Темы: МайданКиевистория
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