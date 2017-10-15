Смоленська катастрофа: Польська комісія виявила запис вибуху на самописці літака Качинського

659 переглядів
Неділя, 15 жовтня 2017, 04:02
Facebook

Польська комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака Ту-154, в результаті аварії якого в Смоленській області загинув президент Польщі Лех Качинський.

Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Антоні Мачаревич, передає Польське радіо.

"Ми знайшли в записі одного з реєстраторів момент вибуху – він був ідентифікований. Зараз ми займаємося його аналізом", – заявив Мачеревич.

Політик нагадав, що версію вибуху комісія, яка розслідує катастрофу, озвучила у своєму звіті ще навесні.

"Тоді ми встановили, що стався вибух, який в кінцевому підсумку знищив літак. Зараз ми знаємо набагато більше, говорить міністр.

Також Мачеревич додав, що "до кінця наступної весни буде представлена доповідь не тільки по ходу подій, але і по тому, хто несе головну відповідальність за трагедію в Смоленську".

Як повідомлялося, у серпні місцева прокуратура допитала колишнього прем`єра Польщі Дональда Туска.

Теми: Польща катастрофи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Як це робила Польща: досвід боротьби з кіберзагрозами 13 жовтня 2017, 12:30
Польща не збирається поновлювати малий прикордонний рух з РФ 13 жовтня 2017, 09:26
Україна і Польща наприкінці жовтня обговорять резонансний освітній закон 9 жовтня 2017, 19:57
powered by lun.ua
Головні новини
Смоленська катастрофа: Польська комісія виявила запис вибуху на самописці літака Качинського
СБУ вживатиме заходів для попередження провокацій та спроб дестабілізації ситуації в Україні
КНДР погрожує "знищити всіх ворогів, що загрожують процвітанню нації"
У мережі почався флешмоб з вимогою пустити лікарів до Гриба
Усі новини
ІНФОГРАФІКА

Українська Повстанська Армія в картинках

Афіша

Куди піти 13-15 жовтня

тренд

"...І про чемність в дорозі": метро Лос-Анджелеса зняло відео з монстром