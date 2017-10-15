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Польща виявила запис вибуху на самописці літака Качинського

Неділя, 15 жовтня 2017, 04:02
Польща виявила запис вибуху на самописці літака Качинського
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Польська комісія виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака Ту-154, в результаті аварії якого в Смоленській області загинув президент Польщі Лех Качинський.

Про це повідомив очільник Міноборони Польщі Антоні Макеревич, передає Польське радіо.

"Ми знайшли в записі одного з реєстраторів момент вибуху – він був ідентифікований. Зараз ми займаємося його аналізом", – заявив Макеревич.

Політик нагадав, що версію вибуху комісія, яка розслідує катастрофу, озвучила у своєму звіті ще навесні.

"Тоді ми встановили, що стався вибух, який в кінцевому підсумку знищив літак. Зараз ми знаємо набагато більше, говорить міністр.

Також Мачеревич додав, що "до кінця наступної весни буде представлена доповідь не тільки по ходу подій, але і по тому, хто несе головну відповідальність за трагедію в Смоленську".

Як повідомлялося, у серпні місцева прокуратура допитала колишнього прем`єра Польщі Дональда Туска.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакатастрофи
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