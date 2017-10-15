Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского

Воскресенье, 15 октября 2017, 04:02
Польша обнаружила запись взрыва на самописце самолета Качиньского

Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Антони Макеревич, передает Польское радио.

"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва - он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом", – заявил Макеревич.

Политик напомнил, что версию взрыва комиссия, которая расследует катастрофу, озвучила в своем отчете еще весной.

"Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге уничтожил самолет. Сейчас мы знаем гораздо больше", – говорит министр.

Также Мачеревич добавил, что "до конца следующей весны будет представлен доклад не только по ходу событий, но и по тому, кто несет главную ответственность за трагедию в Смоленске".

Как сообщалось, в августе местная прокуратура допросила бывшего премьера Польши Дональда Туска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: