Видавець Ларрі Флінт запропонував $10 мільйонів за інформацію, яка допоможе оголосили імпічмент Трампу

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Неділя, 15 жовтня 2017, 06:03

Видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією 10 мільйонів доларів премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє The Hill.

Відповідне оголошення опубліковано в газеті Washington Post. Фото із зображенням реклами Флінта на своїй сторінці в Twitter розмістила репортерка Fox Business Ліз Клемен.

"Ларрі Флінт і журнал Hustler оголошують про пропозицію до $10 млн за інформацію, яка приведе до імпічменту і зміщення з поста Дональда Трампа", – йдеться в оголошенні.

У самому матеріалі висловлено ряд претензій до президента США, зокрема, за "призначення недостатньо кваліфікованих осіб на високі посади".

"Я відчуваю, що мій патріотичний обов'язок і обов'язок всіх американців – скинути Трампа, поки не стало надто пізно... Імпічмент – це брудна, спірна справа, але альтернатива – ще три роки дестабілізувати дисфункції – ще гірша", – сказав Флінт.

Як відомо, Дональд Трамп своїм указом зменшив вплив Obamacare.

Теми: США Трамп
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