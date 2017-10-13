Трамп наказав послабити дію Obamacare
Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про зменшення впливу програми Obamacare.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у Білому домі.
За інформацією Reuters, це розпорядження допоможе малому бізнесу купувати дешевшу медичну страховку з меншою кількістю послуг.
"Вартість Obamacare була обурливою, вона знищує абсолютно все, що відбувається після неї", – заявив Трамп.
Він також додав, що крок у четвер "був лише початком" і його адміністрація зробить усе можливе, щоб "скасувати Obamacare раз і назавжди".
Водночас представники Демократичної партії заявили про готовність оскаржити це рішення у суді.
"Каліфорнія готова вести боротьбу у суді, щоб захистити доступні медичні послуги для своїх людей", – заявив каліфорнійський прокурор Ксав`є Бекерра.
Як відомо, уперше про скасування медичної програми Obamacare Дональд Трамп заявив у січні 2017 року.