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Ларри Флинт дает $ 10 миллионов за импичмент Трампу

Воскресенье, 15 октября 2017, 06:03

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт выступил с предложением 10 миллионов долларов премии за материалы, которые помогут начать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Washington Post. Фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в Twitter разместила репортер Fox Business Лиз Клемен.

"Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с поста Дональда Трампа", – говорится в объявлении.

В самом материале высказан ряд претензий к президенту США, в частности, за "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно ... Импичмент – это грязное, спорное дело, но альтернатива – еще три года дестабилизировать дисфункции – еще хуже", – сказал Флинт.

Как известно, Дональд Трамп своим указом уменьшил влияние Obamacare.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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