Ларри Флинт дает $ 10 миллионов за импичмент Трампу
Издатель журнала Hustler Ларри Флинт выступил с предложением 10 миллионов долларов премии за материалы, которые помогут начать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.
Об этом сообщает The Hill.
Соответствующее объявление опубликовано в газете Washington Post. Фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в Twitter разместила репортер Fox Business Лиз Клемен.
Larry Flynt ad offering $10M on Trump dirt https://t.co/t57YJefbsB— FOX Business (@FoxBusiness) October 13, 2017
"Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с поста Дональда Трампа", – говорится в объявлении.
В самом материале высказан ряд претензий к президенту США, в частности, за "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".
"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно ... Импичмент – это грязное, спорное дело, но альтернатива – еще три года дестабилизировать дисфункции – еще хуже", – сказал Флинт.
Как известно, Дональд Трамп своим указом уменьшил влияние Obamacare.