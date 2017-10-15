Ларри Флинт дает $ 10 миллионов за импичмент Трампу

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт выступил с предложением 10 миллионов долларов премии за материалы, которые помогут начать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Washington Post. Фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в Twitter разместила репортер Fox Business Лиз Клемен.

Larry Flynt ad offering $10M on Trump dirt https://t.co/t57YJefbsB — FOX Business (@FoxBusiness) October 13, 2017

"Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с поста Дональда Трампа", – говорится в объявлении.

В самом материале высказан ряд претензий к президенту США, в частности, за "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно ... Импичмент – это грязное, спорное дело, но альтернатива – еще три года дестабилизировать дисфункции – еще хуже", – сказал Флинт.

Как известно, Дональд Трамп своим указом уменьшил влияние Obamacare.