Семерак: Україні потрібно суттєво збільшити екологічний податок

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Неділя, 15 жовтня 2017, 09:37

Якщо в різних країнах світу податок на викиди СО2 вище 1 євро за тонну, то в Україні він складає всього 37 копійок.

Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в інтерв'ю для DT.UA.

За його словами,найнижчі ставки в Мексиці та Польщі - на рівні одного євро за тонну, але в Україні цей показник в сто разів нижче. У той же час у Швеції він становить 118 євро за тонну, у Фінляндії - 54-58, в Норвегії - від 3 до 47, в Данії - 23, у Великобританії - 22, в Ірландії - 20.

"Коли я почав про це говорити, то одразу повстали і металурги, і "незалежні" депутати. Мовляв, що ви робите? Якщо ставка буде на рівні Польщі, то ціна за тонну металу зросте на 5 дол., а це зробить нас неконкурентними на світових ринках, впаде економіка тощо", - зазначив міністр екології.

"Я перепрошую: вони продають метал за світовими цінами, а податок будуть платити 37 копійок? Чи це не абсурд?", - додав він.

Також Семерак нагадав, що цього року Мінекології опублікувало ТОП-100 забруднювачів в Україні.

"Жоден телеканал не показав цей рейтинг. Тому що власники цих підприємств і телеканалів - ті ж самі люди. Але це не означає, що треба скласти руки і миритися з ситуацією", - вважає він.

Як повідомлялося, серед трійки найбільших забруднювачів повітря є два підприємства олігарха Ріната Ахметова.

Теми: Кабінет міністрів екологія податки
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