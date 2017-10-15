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Семерак: Украине нужно существенно увеличить экологический налог

Воскресенье, 15 октября 2017, 09:37

Если в разных странах мира налог на выбросы СО2 выше 1 евро за тонну, то в Украине он составляет всего 37 копеек.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в интервью DT.UA.

По его словам, самые низкие ставки в Мексике и Польше - на уровне одного евро за тонну, но в Украине этот показатель в сто раз ниже. В то же время, в Швеции он составляет 118 евро за тонну, в Финляндии - 54-58, в Норвегии - от 3 до 47, в Дании - 23, в Великобритании - 22, в Ирландии - 20.

"Когда я начал об этом говорить, то сразу восстали и металлурги, и "независимые" депутаты. Дескать, что вы делаете? Если ставка будет на уровне Польши, то цена за тонну металла возрастет на 5 долл., а это сделает нас неконкурентными на мировых рынках, упадет экономика, и так далее", - отметил министр экологии.

"Я прошу прощения: они продают металл по мировым ценам, а налог будут платить 37 копеек? Это ли не абсурд?", - добавил он.

Также Семерак напомнил, что в этом году Минэкологии опубликовало ТОП-100 загрязнителей в Украине.

"Ни один телеканал не показал этот рейтинг. Потому что владельцы этих предприятий и телеканалов - те же самые люди. Но это не означает, что нужно сложить руки и мириться с ситуацией", - считает он.

Как сообщалось, в тройке крупнейших загрязнителей воздуха есть два предприятия олигарха Рината Ахметова.

Темы: Кабинет министровэкологияналоги
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