У Криму з кожним днем ​​потрібно більше адвокатів – Чубаров

В анексованому Росією півострові все більшій кількості кримських татар необхідна допомога адвокатів.

Про це сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, передають "Крим.Реаліі".

"Ми вдячні всім кримським татарам, що вони кожен по-своєму, у можливій для них формі, беруть участь у збереженні гідності і єдності кримськотатарського народу. Ми знаємо, як люди об'єднуються, щоб допомогти дітям, як вони сприяють адвокатам", - зазначив Чубаров.

За його словами, число кримських татар, які "позбулися волі", досягло сотні.

"З кожним днем ​​необхідно все більше і більше адвокатів, необхідно знаходити ресурси для того, щоб забезпечувати відвідування місць, де судять кримських татар, а це вже не тільки в Криму, але і на території сусідньої Росії", - підкреслив глава Меджлісу.

Як повідомлялося, 14 жовтня в анексованому Криму силовики затримали понад три десятки активістів одиночних пікетів.