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У Криму затримали понад 30 учасників одиночних пікетів

Субота, 14 жовтня 2017, 16:32
У Криму затримали понад 30 учасників одиночних пікетів

За повідомленням громадської організації "Кримська солідарність", в анексованому Криму силовики затримали понад три десятки активістів, більшість з яких потім відпустили.

Про це організація повідомила в Facebook.

Активісти вийшли на одиночні пікети проти обшуків, арештів і викрадення людей силовиками.

"На плакатах пікетувальників написано: "Кримські татари не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму", "Свободу політв'язням", - йдеться в повідомленні.

У Джанкої затримали 9 учасників одиночних пікетів: Надира Алієва, Айдера Сулейманова, Ереджепа Абибуллаєва, Нарімана Аметова, Мустафу Мурахаса, Керімова Ленура, Юнусова Ділярвера, Зіядінова Абляміта, і Льоманова (прізвище уточнюється). Потім всіх затриманих відпустили.

"Затримання відбулися з грубими порушеннями, їм не зачитали їх права, не дали зв'язатися з адвокатом, зняли примусово відбитки пальців і скопіювали всі контактні дані з їх телефонів", - зазначає організація.

Також в селищі Кіровське затримали Аблязізова Едема і Сусанова Абдульмаліка (потім відпустили); у Сімферополі - Люманова Мемета (потім відпустили з поліцейської дільниці); у Феодосії - Рустемова Руслана, Урімова Азізі, Ерала Дані, Мустафаєва Рустема, Якубова Едема, Белялова Халіда (потім усіх відпустили); у місті Старий Крим - Асанова Ділявера, Куламетова Герайа, Куламетова Зеки, Куркчі Рустема, Якубова Сімара (після дачі показань, їх відпустили); у Ленінському районі - Абдуразакова Кемала і Мустафаєва Арсена; на Севастопольській трасі біля села Верхньосадове - Нурадина Селіма і Шевкеат Аґ’а; в Алушті - Заядінова Бекіра.

Як повідомлялося, 12 жовтня суд в анексованому Росією Криму арештував 6 активістів кримськотатарського руху, затриманих у Бахчисараї.

Міністерство закордонних справ України протестує проти проведення обшуків і затримання російськими силовиками активістів кримськотатарського руху в Бахчисараї.

МЗС закликає світ активно виступити на захист прав і свобод жителів Криму і змусити Росію припинити незаконні дії щодо незгодних з окупацією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татари
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