В аеропорту “Бориспіль” не пустили в Україну соратника Саакашвілі

В аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія.

Про це УП повідомив сам Накопія.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили", - сказав він.

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Накопія також додав, що зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".