В аеропорту “Бориспіль” не пустили в Україну соратника Саакашвілі

3187 переглядів
Неділя, 15 жовтня 2017, 10:52
фото: UA:Перший

В аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія.

Про це УП повідомив сам Накопія.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили", - сказав він.

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Накопія також додав, що зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

Теми: Бориспіль Саакашвілі Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Бориспіль" 5 жовтня 2017, 12:16
В "Борисполі" митники вилучили у українця 21 iPhone 8 25 вересня 2017, 22:36
Омелян сподівається, що Ryanair прийде через рік 18 вересня 2017, 09:30
powered by lun.ua
Головні новини
В аеропорту “Бориспіль” не пустили в Україну соратника Саакашвілі
Ларрі Флінт дає $10 мільйонів за імпічмент Трампу
Польща виявила запис вибуху на самописці літака Качинського
СБУ запобігатиме провокаціям та дестабілізації ситуації в Україні
Усі новини
сіра зона

Як живе в Авдіївці маленька Альонка з ДЦП

мандри

Як подорожувати економно й по кишені: поради тревел-блогерів

виставка

"УПА – відповідь нескореного народу". До Дня захисника України