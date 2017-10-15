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В "Борисполе" не пустили в Украину соратника Саакашвили

Воскресенье, 15 октября 2017, 10:52
В Борисполе не пустили в Украину соратника Саакашвили
фото: UA:Перший

В аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию.

Об этом УП сообщил сам Накопия.

"По прилету в Борисполь украинские пограничники вручили мне документ о запрете въезда на территорию Украины. Причин не объяснили", - сказал он.

По словам депутата, въезд ему запретил какой-то "уполномоченный орган". Сейчас он пробует обжаловать это решение у начальника ОКПП Борисполь.

Накопия также добавил, что находится в лаунж-зоне МАУ, и ему предлагают вылететь из Украины в Грузию рейсом в 20:10.

Кроме того, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в Facebook обнародовал документ решения пограничников об отказе Накопии во въезде в Украину.

 

Как известно, Коба Накопия - бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".

17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой.

Во время акции Саакашвили, нардеы, общественные активисты и представители политсил, таких  как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

Украинская правда

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Темы: БориспольСаакашвилиПограничная служба
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