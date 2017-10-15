Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Борисполі" не пустили в Україну соратника Саакашвілі

Неділя, 15 жовтня 2017, 10:52
У Борисполі не пустили в Україну соратника Саакашвілі
фото: UA:Перший

В аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопію.

Про це УП повідомив сам Накопія.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили", - сказав він.

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Накопія також додав, що зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Окрім того, екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі у Facebook оприлюднив документ рішення прикордонників про відмову Накопії у в’їзді в Україну.

 

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою.

Під час акції Саакашвілі, нардеи,  громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та прийняття нового виборчого закону.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: БориспільСаакашвіліПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Бориспіль
Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси на замовлення Air Moldova
Застава Коболєву за премію в "Нафтогазі", 5 років в'язниці за оренду в "Борисполі": підсумки тижня
Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: