У "Борисполі" не пустили в Україну соратника Саакашвілі

В аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопію.

Про це УП повідомив сам Накопія.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили", - сказав він.

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Накопія також додав, що зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Окрім того, екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі у Facebook оприлюднив документ рішення прикордонників про відмову Накопії у в’їзді в Україну.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою.

Під час акції Саакашвілі, нардеи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та прийняття нового виборчого закону.

Українська правда