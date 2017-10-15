Прикордонники пояснили, чому не пустили соратника Саакашвілі в Україну

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Неділя, 15 жовтня 2017, 12:21
фото: УНІАН

Держприкордонслужба не пустила в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія, виконуючи доручення правоохоронного органу, проте не уточнюється якого саме.

Про це УП повідомив речник ДПС Олег Слободян.

"Щодо цього громадянина (Накопії, - ред.) Держприкордонслужба виконала доручення одного з правоохоронних органів про заборону на в’їзд", - зазначив Слободян.

На питання, про який саме орган йдеться, він відповів, що не уповноважений давати інформацію стосовно доручення іншого правоохоронного органу без надання відповідної згоди з його боку.

Як повідомлялося, 15 жовтня в аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопію.

Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

Теми: Прикордонна служба Саакашвілі Бориспіль
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