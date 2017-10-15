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Пограничники объяснили, почему не пустили соратника Саакашвили в Украину

Воскресенье, 15 октября 2017, 12:21
Пограничники объяснили, почему не пустили соратника Саакашвили в Украину
фото: УНИАН

Госпогранслужба не пустила в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию, выполняя поручение правоохранительного органа, однако не уточняется какого именно.

Об этом УП сообщил пресс-секретарь ГПС Олег Слободян.

"Относительно этого гражданина (Накопии, - ред.) Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", - отметил Слободян.

На вопрос, о каком именно органе идет речь, он ответил, что не уполномочен давать информацию о поручение другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.

Как сообщалось, 15 октября аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию.

Коба Накопия - бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаСаакашвилиБорисполь
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