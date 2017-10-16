ІДІЛ атакувала єгипетських військових на Синаї, є загиблі

321 перегляд
Понеділок, 16 жовтня 2017, 02:40

Бойовики угруповання "Ісламська держава" атакували шість пунктів пропуску на півночі Синаю, у результаті чого загинули 6 солдатів, 37 поранені.

Про це пише Радіо Свобода.

За повідомленнями, десятки бойовиків застосували автомати і міномети на пунктах пропуску біля містечка Шейх-Звейд.

За повідомленням єгипетських військових, були вбиті 24 бойовики.

Відповідальності за атаку на себе поки що ніхто не взяв.

Збройний конфлікт на Синайському півострові між владою Єгипту та ісламістами почався після революції 2011 року і триває досі. Фаза загострення почалася після вигнання єгипетськими військовими президента Мухаммада Мурсі в 2013 році.

Ісламісти періодично влаштовують теракти і напади на єгипетських військових та поліцію. Ті, своєю чергою, проводять контртерористичні операції.

Теми: Єгипет тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Єгипті назвали причину зіткнення поїздів 12 серпня 2017, 02:12
Найголовніше за день 11 серпня 2017, 21:44
Українців серед постраждалих у Єгипті немає 11 серпня 2017, 20:49
powered by lun.ua
Головні новини
СБУ: На вівторок радикали планували провокації, шукали зброю
Партнери Каська пояснили, чому захищатимуть компанію, пов'язану з Грановським
Данилюк: Транш МВФ можемо отримати до кінця року
Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби
Усі новини
біла тростина

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням

архіви

У Сибір за брата. Історія Михайла Николина, жителя села Олексинці

перфоманс

Як розуміти арт-проекти: відверта розмова про сучасне мистецтво