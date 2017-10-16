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ІДІЛ атакувала єгипетських військових на Синаї, є загиблі

Понеділок, 16 жовтня 2017, 02:40

Бойовики угруповання "Ісламська держава" атакували шість пунктів пропуску на півночі Синаю, у результаті чого загинули 6 солдатів, 37 поранені.

Про це пише Радіо Свобода.

За повідомленнями, десятки бойовиків застосували автомати і міномети на пунктах пропуску біля містечка Шейх-Звейд.

За повідомленням єгипетських військових, були вбиті 24 бойовики.

Відповідальності за атаку на себе поки що ніхто не взяв.

Збройний конфлікт на Синайському півострові між владою Єгипту та ісламістами почався після революції 2011 року і триває досі. Фаза загострення почалася після вигнання єгипетськими військовими президента Мухаммада Мурсі в 2013 році.

Ісламісти періодично влаштовують теракти і напади на єгипетських військових та поліцію. Ті, своєю чергою, проводять контртерористичні операції.

Теми: Єгипеттероризм
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