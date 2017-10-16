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Игил атаковало египетских военных на Синае, есть погибшие

Понедельник, 16 октября 2017, 02:40

Боевики группировки "Исламское государство" атаковали шесть пунктов пропуска на севере Синая, в результате чего погибли 6 солдат, 37 ранены.

Об этом пишет Радио Свобода.

По сообщениям, десятки боевиков применили автоматы и минометы на пунктах пропуска у города Шейх-Звейд.

По сообщению египетских военных, были убиты 24 боевика.

Ответственность за атаку на себя пока никто не взял.

Вооруженный конфликт на Синайском полуострове между властями Египта и исламистами начался после революции 2011 г. и продолжается до сих пор. Фаза обострения началась после изгнания египетскими военными президента Мухаммада Мурси в 2013 году.

Исламисты периодически устраивают теракты и нападения на египетских военных и полицию. Те, в свою очередь, проводят контртеррористические операции.

Темы: Египеттерроризм
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