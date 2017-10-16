САП просить суд про заочний процес над Онищенком
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Олександра Онищенка.
Про це це керівник САП Назар Холодницький розказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Буде заочне розслідування, клопотання про спеціальну процедуру засудження подано", - зазначив він.
Крім того, Холодницький розповів, що справа про "плівки Онищенка" ще не закрита.
"Щодо плівок Онищенка прокурорами дано вказівки ще в січні. Я тоді казав, що він має надати ще якісь докази, що підтверджують його слова. Він не надав доказів. Тому підстав для оголошення кому-небудь підозри немає... Ще не закрили. Може, він отямиться і дасть якусь інформацію", - пояснив Холодницький.
Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015 року.
За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.
Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.
5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.
Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.