Ірак почав наступ на курдські позиції, США закликали уникнути ескалації

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 07:22

Представники влади США закликали іракські та курдські сили "уникати додаткової ескалації".

Про це пише Радіо Свобода.

З такою заявою виступило міністерство оброни США після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану "велику операцію" проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук.

Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що "всі суб’єкти" в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Військові США додали, що далі підтримують "єдиний Ірак", і діалог є найкращим варіантом для усунення напруженості між федеральним урядом у Багдаді та лідерами автономії Курдистану на півночі Іраку.

Коментарі представників США слідують за непідтвердженим повідомленням агентства France-Presse про те, що іракські та курдські сили обмінялися артилерійськими ударами на південь від міста Кіркук. Курдський інформаційний портал також повідомив про це.

Як повідомляє Reuters, Іракські урядові війська взяли під свій контроль "великі райони" біля Кіркука, включаючи нафтові родовища на захід від міста.

Як відомо, три тижні тому курдські чиновники провели референдум про незалежність свого автономного регіону. Це голосування Багдад називає незаконним.

Теми: Ірак США
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