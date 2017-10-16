Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ірак почав наступ на курдські позиції, США закликали уникнути ескалації

Понеділок, 16 жовтня 2017, 07:22

Представники влади США закликали іракські та курдські сили "уникати додаткової ескалації".

Про це пише Радіо Свобода.

З такою заявою виступило міністерство оброни США після повідомлень про артилерійські обстріли, коли іракські урядові війська розпочали так звану "велику операцію" проти курдських позицій біля багатого на нафту міста Кіркук.

Увечері 15 жовтня Пентагон заявив, що "всі суб’єкти" в регіоні мають зосередити увагу на спільній загрозі екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Військові США додали, що далі підтримують "єдиний Ірак", і діалог є найкращим варіантом для усунення напруженості між федеральним урядом у Багдаді та лідерами автономії Курдистану на півночі Іраку.

Коментарі представників США слідують за непідтвердженим повідомленням агентства France-Presse про те, що іракські та курдські сили обмінялися артилерійськими ударами на південь від міста Кіркук. Курдський інформаційний портал також повідомив про це.

Як повідомляє Reuters, Іракські урядові війська взяли під свій контроль "великі райони" біля Кіркука, включаючи нафтові родовища на захід від міста.

Як відомо, три тижні тому курдські чиновники провели референдум про незалежність свого автономного регіону. Це голосування Багдад називає незаконним.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІракСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Ірак
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
Зеленський вперше поговорив з прем'єром Іраку 
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: