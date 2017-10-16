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Ирак начал наступление на курдские позиции, США призвали избежать эскалации

Понедельник, 16 октября 2017, 07:22

Представители власти США призвали иракские и курдские силы "избегать дополнительной эскалации".

Об этом пишет Радио Свобода.

С таким заявлением выступило министерство обороны США после сообщений о артиллерийские обстрелы, когда иракские правительственные войска начали так называемую "большую операцию" против курдских позиций у богатого нефтью города Киркук.

Вечером 15 октября Пентагон заявил, что "все субъекты" в регионе должны сосредоточить внимание на общей угрозе экстремистской группировки "Исламское государство".

Военные США добавили, что дальше поддерживают "единый Ирак", и диалог является наилучшим вариантом для устранения напряженности между федеральным правительством в Багдаде и лидерами автономии Курдистана на севере Ирака.

Комментарии представителей США следуют по неподтвержденным сообщениям агентства France-Presse о том, что иракские и курдские силы обменялись артиллерийскими ударами южнее города Киркук. Курдский информационный портал также сообщил об этом.

Как сообщает Reuters, Иракские правительственные войска взяли под свой контроль "большие районы" у Киркука, включая нефтяные месторождения к западу от города.

Как известно, три недели назад курдские чиновники провели референдум о независимости своего автономного региона. Это голосование Багдад называет незаконным.

Темы: ИракСША
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