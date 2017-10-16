За добу в зоні АТО поранення дістали двоє бійців ЗСУ

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій двоє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли українських позицій використовуючи, переважно, легке піхотне озброєння.

Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО на підступах до Авдіївки. Також під вогонь стрілецької зброї потрапили околиці Кам’янки.

На Приморському напрямку ворог двічі обстріляв опорні пункти ЗСУ біля Талаківки. Унаслідок одного з таких обстрілів, близько 23 години отримав поранення один український військовий.



На Луганському напрямку увечері зберігалася тиша.

Як повідомлялось, вдень 15 жовтня на Луганському напрямку бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.

Біля Новоолександрівки отримав поранення ще один український військовий.

У відповідь Збройні Сили України 11 разів відкривали вогонь на ураження противника.