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Бойовики зосередили вогонь на луганському напрямку, поранено військового

Неділя, 15 жовтня 2017, 19:05

У неділю в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий зазнав поранень.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

За даними штабу, вогневу активність бойовиків було сконцентровано на Луганському напрямку, де вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.

Зі стрілецької зброї вогонь відкривали біля Новоолександрівки, де поранення отримав український військовий. Постраждалий перебуває у лікувальному закладі, його стан задовільний. 

На донецькому напрямку було обстріляно околиці Опитного та Зайцевого з протитанкових гранатометів, біля Водяного та Павлополя на Приморському напрямку бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда 

Теми: АТО
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