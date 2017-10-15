Бойовики зосередили вогонь на луганському напрямку, поранено військового

У неділю в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий зазнав поранень.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, вогневу активність бойовиків було сконцентровано на Луганському напрямку, де вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм біля Трьохізбенки, з міномету та автоматичного гранатомету - біля Новотошківського.

Зі стрілецької зброї вогонь відкривали біля Новоолександрівки, де поранення отримав український військовий. Постраждалий перебуває у лікувальному закладі, його стан задовільний.

На донецькому напрямку було обстріляно околиці Опитного та Зайцевого з протитанкових гранатометів, біля Водяного та Павлополя на Приморському напрямку бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.