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За сутки в зоне АТО ранения получили двое бойцов ВСУ

Понедельник, 16 октября 2017, 07:39
За сутки в зоне АТО ранения получили двое бойцов ВСУ

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы украинских позиций используя преимущественно легкое пехотное вооружение.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Также под огонь стрелкового оружия попали окраины Каменки.

На Приморском направлении враг дважды обстрелял опорные пункты ВСУ у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один украинский военный.

На Луганском направлении вечером сохранялась тишина.

Как сообщалось, днем 15 октября на Луганском направлении боевики били из минометов калибра 82 мм у Трехизбенки, из миномета и автоматического гранатомета - около Новотошковского.

У Новоалександровки получил ранения еще один украинский военный.

В ответ Вооруженные Силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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