У "Нацкорпусі" кажуть, що на вертолітний майданчик Януковича прийшли заплановано

Представники націоналістичних сил - "Нацкорпусу", "Свободи" та "Правого сектору" - почали акцію на вертолітному майданчику Януковича у Києві заплановано.

Про це у коментарі УП повідомив один з координаторів заходу, представник "Нацкорпусу" з позивним "Радік".

За його словами, рішення про початок акції було ухвалено спільно трьома силами, а дата початку не пов'язана з жодною подією.

"Так склалося, що акція розпочалася саме сьогодні. З жодною з подій чи заходів, які відбувалися у Києві чи будуть відбуватися, це не пов'язано", - заявив представник НК.

"Перша мета, яку ми реалізовуємо у такий спосіб (взявши майданчик під контроль) - актуалізувати цю проблему та наголосити на ній. Будемо спонукати до вирішення цього питання та вимагати правового рішення", - додав він.

Активіст нагадав, що після накладення арешту на будівлю її подальшу долю досі не вирішено.

"Ми хочемо, щоб цей об'єкт підпорядкувався київський громаді, яка у подальшому вирішить, які комунальні підприємства зможуть взяти на баланс це приміщення", - заявив представник "Нацкорпусу".

Також він зазначив, що учасники акції не перешкоджатимуть людям, які працюють у приміщеннях, розташованих всередині вертолітного майданчика.

"Сюди приїжджала поліція, правоохорнці переконалися, що тут усе безпечно, і поїхали. Наразі на об'єкті перебувають близько 50 осіб", - зазначив активіст.

На сторінці "Нацкорпусу" у Facebook заявили, що підприємці та організації зможуть провести на території вертолітного майданчика усі заплановані заходи. Зокрема у жовтні та листопаді на території "Паркового" планується провести низку форумів та виставок.

"Ми вимагаємо, аби гроші, які отримуються з діяльності вертолітного майданчика на Парковій дорозі залишалися доходами в казну держави, а не виводилися за кордон "сім’єю" Януковича. КВЦ "Парковий" не заблоковано, активісти очікують на виконавчі служби, які займуться цим питанням так, щоби було виконано наші вимоги", - заявили у "Нацкорпусі".

Націоналісти також вимагають "прозорих звітів про минулу діяльність майданчика, зокрема на що спрямовувалися отримувані фінанси". Разом з тим у "Свободі" УП повідомили, що рішення про акцію на Парковій дорозі у Києві було сплановано 14 жовтня, під час святкування Покрови, а оскільки це було свято, ухвалили рішення почати акцію 16 числа.

За повідомленням прес-служби "Свободи", безпосередньо координує акцію позафракційний нардеп Олег Петренко.

Як відомо, ввечері 16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Учасники безстрокової акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та ін., а також "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

Українська правда