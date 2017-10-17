Уряд Куби відповідальний за "акустичні атаки" на дипломатів США – Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що саме уряд Куби відповідальний за атаки невідомими акустичними пристроями на американських дипломатів у Гавані.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі у понеділок, 16 жовтня, передає Укрінформ.

"Я переконаний, що Куба несе відповідальність. Я дійсно вважаю так", – підкреслив очільник Білого дому.

Він також наголосив, що напади на американських дипломатів здійснювалися "в дуже незвичний спосіб".

Як відомо, у вересні держдепартамент США заявив, що розглядає можливість закриття посольства на Кубі через "звукові атаки".