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Правительство Кубы несет ответственность за "акустические атаки" на дипломатов США – Трамп

Вторник, 17 октября 2017, 04:49

Президент США Дональд Трамп убежден, что именно правительство Кубы несет ответственность за атаки неизвестными акустическими устройствами на американских дипломатов в Гаване.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме в понедельник, 16 октября, передает Укринформ.

"Я убежден, что Куба несет ответственность. Я действительно считаю так", – подчеркнул глава Белого дома.

Он также отметил, что нападения на американских дипломатов осуществлялись "в очень необычный способ".

Как известно, в сентябре госдепартамент США заявил, что рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе по причине "звуковых атак".

Темы: СШАТрамп
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