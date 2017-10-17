Обговорення реформи освіти продовжиться після висновків Венеціанської комісії – Могеріні

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 06:26

Глава європейської дипломатії і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз продовжить обговорення реформи освіти в Україні після висновків Венеціанської комісії.

Про це повідомляє УНІАН.

"Ми вже обговорювали це питання неформально під час нашої зустрічі в Талліні у вересні, обговорювали його з президентом Порошенком у Нью-Йорку під час нашої двосторонньої зустрічі, та ми домовилися, що будемо чекати висновків Венеціанської Комісії, яку запросили щодо виконання закону, й ми, як ЄС, грунтуючись на цьому, продовжимо діалог із українською владою", – наголосила Могеріні.

Як відомо, у кінці вересня Угорщина ініціювала обговорення реформи освіти в ЄС.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня цього року Петро Порошенко підписав закон "Про освіту".

Теми: Україна освіта ЄС Угорщина
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