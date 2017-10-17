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Обсуждение реформы образования продолжится после выводов Венецианской комиссии – Могерини

Вторник, 17 октября 2017, 06:26

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Могерини заявила, что Евросоюз продолжит обсуждение реформы образования в Украине после выводов Венецианской комиссии.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы уже обсуждали этот вопрос неформально во время нашей встречи в Таллине в сентябре, обсуждали его с президентом Порошенко в Нью-Йорке во время нашей двусторонней встречи, и мы договорились, что будем ждать выводов Венецианской комиссии, которую пригласили по выполнению закона, и мы как ЕС, основываясь на этом, продолжим диалог с украинской властью", – отметила Могерини.

Как известно, в конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Темы: УкраинаобразованиеЕСВенгрия
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