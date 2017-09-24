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Угорщина хоче обговорити закон про освіту з Гриневич

Неділя, 24 вересня 2017, 23:15

Керівник Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтан Балог попросив про особисту зустріч із міністром освіти й науки України Лілією Гриневич через новий закон України про освіту.

В офіційному листі до глави МОН Балог зазначає, що закон про освіту та особливо його мовна стаття щодо освіти меншин викликала занепокоєння кількох урядів сусідніх країн, включно угорського, пише Радіо Свобода.

На думку Балога, зустріч дасть можливість "обговорити деякі побоювання, що виникають в угорської влади щодо нового українського закону", а отримавши інформацію української сторони, міністр сподівається ознайомитися з тим, якими є справжні причини і цілі ухвалення нового закону про освіту в Україні. 

25 вересня Балог візьме участь у відкритті навчального року в Інституті імені Ференца Ракоці ІІ у м.Берегове на Закарпатті, куди також запросили і главу МОН України Лілію Гриневич. 

Також на Закарпатті з робочим візитом планує побувати спікер Національних зборів Угорщини Ласло Кевер.

Як відомо, Будапешт наполягає на перегляді мовної статті закону про освіту в Україні, оскільки на думку угорської влади це порушує права 150-тисячної угорської меншини на Закарпатті.

5 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні. Закон звужує використання в українських навчальних закладах мов нацменшин.

З критикою нового закону виступила Угорщина. "Ніж у спину", - заявило її МЗС.

Румунська спільнота Чернівецької області попросила президента ветувати новий закон "Про освіту".

У свою чергу міністр освіти Лілія Гриневич наголошує, що ухвалена мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

Теми: освітамова
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