Нардепи відкликають свої законопроекти про Антикорупційний суд

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв відкликав законопроект №6529 про створення антикорупційних палат в судах.

Про це повідомляють "Українські Новини".

"Я відкликав законопроект в четвер (12 жовтня)", - сказав він.

Депутат зазначив, що готовий брати участь в робочій групі з напрацювання законопроектів про створення Антикорупційного суду, який згодом може бути внесений в Раду президентом Петром Порошенко.

Агентство відзначає, що, згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроект Алексєєва не відкликаний.

Сам депутат не знає, з чим це пов'язано, і запевняє, що відкликав документ.

Про готовність відкликати свій законопроект №6011 про створення Антикорупційного суду заявив і заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Я готовий відкликати цей законопроект, як тільки президент внесе свій. Біда в тому, що з президентом Петром Порошенком доводиться працювати за формулою "ввечері гроші – вранці стільці". Йому просто не можна вірити, бо він не тримає свого слова", - сказав Соболєв.

Депутат зазначив, що на даний момент його не кликали ні в які робочі групи з напрацювання президентського законопроекту.

Як відомо, Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") закликає Порошенка внести в Раду законопроект про створення Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій комісії.

17 жовтня голова Ради Андрій Парубій закликав авторів законопроектів №6011 і №6529 (про створення Антикорупційної палати) відкликати свої документи для того, щоб президент зміг внести свій варіант.

17 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.