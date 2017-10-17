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Нардепы отзывают свои законопроекты об Антикоррупционном суде

Вторник, 17 октября 2017, 12:43

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев отозвал законопроект №6529 о создании антикоррупционных палат в судах.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Я отозвал законопроект в четверг (12 октября)", - сказал он.

Депутат отметил, что готов участвовать в рабочей группе по наработке законопроектов о создании Антикоррупционного суда, который впоследствии может быть внесен в Раду президентом Петром Порошенко.

Агентство отмечает, что, согласно информации на сайте парламента, законопроект Алексеева не отозван.

Сам депутат не знает, с чем это связано, и заверил, что отозвал документ.

О готовности отозвать свой законопроект №6011 о создании Антикоррупционного суда заявил и заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомич" Егор Соболев.

"Я готов отозвать этот законопроект, как только президент внесет свой. Беда в том, что с президентом Петром Порошенко приходится работать по формуле "вечером деньги – утром стулья". Ему просто нельзя верить, потому что он не держит своего слова", - сказал Соболев.

Депутат отметил, что на данный момент его не звали ни в какие рабочие группы по наработке президентского законопроекта.

Как известно, Европейской комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") призывает Порошенко внести в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций комиссии.

17 октября председатель Рады Андрей Парубий призвал авторов законопроектов №6011 и №6529 (о создании Антикоррупционной палаты) отозвать свои документы для того, чтобы президент смог внести свой вариант.

17 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада
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