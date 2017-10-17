Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи відкликають свої законопроекти про Антикорупційний суд

Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:43

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Алексєєв відкликав законопроект №6529 про створення антикорупційних палат в судах.

Про це повідомляють "Українські Новини".

"Я відкликав законопроект в четвер (12 жовтня)", - сказав він.

Депутат зазначив, що готовий брати участь в робочій групі з напрацювання законопроектів про створення Антикорупційного суду, який згодом може бути внесений в Раду президентом Петром Порошенко.

Агентство відзначає, що, згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроект Алексєєва не відкликаний.

Сам депутат не знає, з чим це пов'язано, і запевняє, що відкликав документ.

Про готовність відкликати свій законопроект №6011 про створення Антикорупційного суду заявив і заступник голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Я готовий відкликати цей законопроект, як тільки президент внесе свій. Біда в тому, що з президентом Петром Порошенком доводиться працювати за формулою "ввечері гроші – вранці стільці". Йому просто не можна вірити, бо він не тримає свого слова", - сказав Соболєв.

Депутат зазначив, що на даний момент його не кликали ні в які робочі групи з напрацювання президентського законопроекту.

Як відомо, Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") закликає Порошенка внести в Раду законопроект про створення Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій комісії.

17 жовтня голова Ради Андрій Парубій закликав авторів законопроектів №6011 і №6529 (про створення Антикорупційної палати) відкликати свої документи для того, щоб президент зміг внести свій варіант.

17 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

Теми: Антикорупційний судВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Антикорупційний суд
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Від Лондона до Брюсселя
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: