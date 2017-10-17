У Авакова попередили про спробу штурму Ради з використанням вибухівки
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк має інформацію, що учасники мітингу під Верховною Радою планують штурмувати будівлю парламенту і використовувати для цього "вибухові пакети".
Про це він написав у Facebook.
"Увага! За наявною інформацією, вічно збентежений і нервовий "хор венских мальчиков" на чолі з "дирижером" Грішиним (Семеном Семенченком – ред.) з дуже миролюбної і дуже набожної фракції "Самопоміч", ймовірно, мають намір здійснити спробу штурму ВР з використанням вибухових пакетів", - заявив Шкіряк.
Він припустив, що нападники розраховуватимуть на так званий "ефект натовпу".
Шкіряк запевнив, що правоохоронці готові до такого сценарію і "реагуватимуть адекватно, виключно в рамках наділених їм повноважень".
"Жодні провокації не пройдуть", - наголосив радник Арсена Авакова.
Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.
Президент Петро Порошенко заявив, що з розумінням ставиться до мітингів, але закликає правоохоронців подбати, щоб вони проходили мирно.
Українська правда
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