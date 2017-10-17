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За мітингувальниками під Радою слідкує Гелетей

Вівторок, 17 жовтня 2017, 10:20

На площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент УП. 

 

Фото Ельдара Сарахмана

Серед натовпу також помітні провокативні банери "Доктора Дурнєва" та прапори партії 5.10. 

 

Фото романа романюка

На сцені наразі почали виступати нардепи Єгор Соболєв та Юрій Левченко. 

 

Фото Ельдара Сарахмана

Тим часом до Ради стягнули велику кількість силовиків. 

 

Фото Севгіль Мусаєвої

Речник МВС Артем Шевченко зазначив УП, що напоготові є додаткові резерви правоохоронців.

У задньому дворі парламенту за подіями слідкує начальник УДО Валерій Гелетей. 

 

Фото севгіль мусаєвої

 
Фото Романа Кравця 

На площі видніють прапори партій "Батьківщина", "Самопоміч", "Рух нових сил" та "Автомайдану".

За даними МВС, станом на 10:30 кількість учасників акції становила 2 тисячі осіб.

За порядком слідкує 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинуло 4 гвардійці-строковики.

"Якщо протест справді мирний, то жодних проблеми для його заявлених трьох тисяч учасників рамка не становитиме. Пройдіть огляд, залиште заборонені речі, а ще краще – зовсім не беріть нічого подібного", - запевнив Шевченко.

Він підкреслив, що жодних інших обмежень не буде.

Як відомо, вранці 17 жовтня під будівлею Верховної ради розпочалася акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу". 

Весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями.

Зокрема, перекриті вулиці Грушевського, Липська, Шовковична, Інститутська, Лютеранська.

На 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи,  громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуваннямстрілецької збрї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: акціїВерховна РадаКиївполіція
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