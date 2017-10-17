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Порошенко відреагував на мітинг і просить поліцію бути на сторожі

Вівторок, 17 жовтня 2017, 13:52

Президент Петро Порошенко заявляє, що з розумінням ставиться до мітингів, але закликає правоохоронців подбати, щоб вони проходили мирно.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

Журналісти поцікавилися, чого під Верховною Радою мітингують люди, чому одні депутати вимагають в інших прийняти законопроекти, на що Порошенко відповів:

"Це є надзвичайно важливим методом демократії, я з розумінням ставлюсь до акцій і з повагою до їх учасників. Але мені надзвичайно важливо і я вимагаю від усіх правоохоронних органів забезпечити мирний характер акцій. Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили трагічні події, які відбулися 31 серпня, які призвели до загибелі 4 нацгвардійців", - сказав Порошенко.

Він додав, що втішений тим, що його ініціативи "знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції".

За словами Порошенка, він ще 2 роки тому вніс законопроект про зміни до Конституції про скасування депутатської і суддівської недоторканності.   

"Перший етап ми зробили. Суддівська недоторканність ліквідована. І 8 тисяч носіїв недоторканності вже її не мають. Залишилось ще 450", - сказав Порошенко.

Він додав, що вимагав скасування депутатської недоторканості і в своєму зверненні на День конституції і в посланні до депутатів у вересні.

"І вніс законопроект змін до Конституції, який абсолютно чітко передбачає скасування депутатської недоторканості. Те, що вони (мітингувальники – ред.) це підтримують, я дуже тішуся. Чекаю відповідної реакції у залі", - сказав Порошенко.

За його словами, уся судова реформа відбувається у тісній співпраці з Радою Європи і Венеціанською комісією.

"Сам термін Антикорупційного суду з'явився у моєму законопроекті про судову реформу.

Я чекаю від Верховної Ради, що вони напрацюють відповідний законопроект. Я залюбки прийму напрацювання парламенту і внесу законопроект, який можна дуже швидко розглянути", - сказав Порошенко.

Він додав, що у бюджеті на 2018 рік вже передбачили й відповідні кошти на Антикорупційний суд.

"Ми відриті до співпраці з будь-якими ініціативами. Не треба стукати у відкриті двері. Сподіваюся, що акції носитимуть мирний характер і сприятимуть прийняттю в тому числі і президентських законопроектів", - сказав глава держави.

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

У законопроекті президента пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

При цьому з даної статті президент пропонує вилучити, що "народним депутатам гарантується депутатська недоторканність" і що "народні депутати не  можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкомітингиВерховна Рада
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