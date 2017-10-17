"Укрзалізниця" пустить поїзд Одеса – Перемишль

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:20

З 10 грудня "Укрзалізниця" запустить новий поїзд до Польщі сполученням Одеса – Перемишль.

Про це повідомляється у Twitter "Укрзалізниці".

"З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, "Укрзалізниця" запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль", – сказано в повіодмленні.

В. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд ходитиме щодня.

Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому тощо.

Як відомо, з 10 грудня також курсуватиме новий безпересадочний потяг сполученням Київ – Львів – Будапешт – Відень.

Олена Рощенко, УП

Теми: Укрзалізниця транспорт Польща
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