"Укрзалізниця" пустить поїзд Одеса – Перемишль

З 10 грудня "Укрзалізниця" запустить новий поїзд до Польщі сполученням Одеса – Перемишль.

Про це повідомляється у Twitter "Укрзалізниці".

"З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, "Укрзалізниця" запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль", – сказано в повіодмленні.

З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль. https://t.co/gRXRWyJ7XQ — ПАТ "Укрзалізниця" (@uz_gov_ua) October 17, 2017

В. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд ходитиме щодня.

Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому тощо.

З 10.12- новий поїзд Одеса – Перемишль! Щодня. Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 17, 2017

Як відомо, з 10 грудня також курсуватиме новий безпересадочний потяг сполученням Київ – Львів – Будапешт – Відень.

Олена Рощенко, УП