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"Укрзализныця" запустит поезд Одесса – Перемышль

Вторник, 17 октября 2017, 18:20

С 10 декабря "Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу сообщением "Одесса – Перемышль".

Об этом сообщается в Twitter "Укрзализныци".

"С 10 декабря 2017 года, с введением графика движения поездов на 2017/2018 год, "Укрзализныця" вводит новый поезд №36/35 Одесса – Перемышль", – говорится в сообщении.


И. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что новый поезд будет курсировать ежедневно.

Он будет делать остановки в Жмеринке, Тернополе, Львове, Красном, Руднице, Вапнярке, Хмельницком.

Как известно, с 10 декабря также будет курсировать новый беспересадочный поезд сообщением "Киев – Львов – Будапешт – Вена".

Алена Рощенко, УП

Темы: УкрзализныцятранспортПольша
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