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"Укрзалізниця" запустить поїзд Одеса – Перемишль

Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:20

З 10 грудня "Укрзалізниця" запустить новий поїзд до Польщі сполученням "Одеса – Перемишль".

Про це повідомляється у Twitter "Укрзалізниці".

"З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, "Укрзалізниця" запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль", – сказано в повідомленні.

В. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд курсуватиме щодня.

Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому.

Як відомо, з 10 грудня також курсуватиме новий безпересадковий потяг сполученням "Київ – Львів – Будапешт – Відень".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: УкрзалізницятранспортПольща
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