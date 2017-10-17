"Укрзалізниця" запустить поїзд Одеса – Перемишль
З 10 грудня "Укрзалізниця" запустить новий поїзд до Польщі сполученням "Одеса – Перемишль".
Про це повідомляється у Twitter "Укрзалізниці".
"З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, "Укрзалізниця" запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль", – сказано в повідомленні.
З 10 грудня 2017 року, з введенням графіку руху поїздів на 2017/2018 рік, Укрзалізниця запроваджує новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль. https://t.co/gRXRWyJ7XQ— ПАТ "Укрзалізниця" (@uz_gov_ua) October 17, 2017
В. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд курсуватиме щодня.
Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому.
З 10.12- новий поїзд Одеса – Перемишль! Щодня. Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 17, 2017
Як відомо, з 10 грудня також курсуватиме новий безпересадковий потяг сполученням "Київ – Львів – Будапешт – Відень".
Олена Рощенко, УП