Під Радою Барні влаштували "коридор ганьби", визволяв Саакашвілі

9165 переглядів
Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:52

Народний депутат від БПП Олег Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Барна намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на депутата із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У свою чергу Барна намагався вирватися з оточення і прямував до напрямку готелю Київ.

 
Фото: Дмитро Ларін
 
Фото: Дмитро Ларін

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який залишав площу навколо парламенту.

"Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп Саакашвілі.

Він просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби". Як повідомляє кореспондент УП, нардепа штовхали і обпльовували.

Потім підбігла поліція і нардепа відвели до готелю

Роман Кравець, Дмитро Ларін, УП

Теми: Верховна Рада Саакашвілі мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затриманих через сутички на Грушевського немає 17 жовтня 2017, 18:22
Парубій розпустив нардепів до середи 17 жовтня 2017, 18:19
Саакашвілі – мітингувальникам: Не розходимося, ми прийшли винести козла 17 жовтня 2017, 17:49
powered by lun.ua
Головні новини
Імпорт з РФ збільшився на 37,2%
У зоні АТО загинув український військовий
Затриманих через сутички на Грушевського немає
Саакашвілі – мітингувальникам: Не розходимося, ми прийшли винести козла
Усі новини
добро

6 літрів на день. Як живе жінка з гіперлактацією

лікбез

Що таке здорове харчування з точки зору ВООЗ

архіви

У Сибір за брата. Історія Михайла Николина, жителя села Олексинці