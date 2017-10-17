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Под Радой Барне устроили "коридор позора", освобождал Саакашвили

Вторник, 17 октября 2017, 18:52

Народный депутат от БПП Олег Барна с трудом вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Барна пытался оставить вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу".

Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы Киев.

 
фото: дмитрий ларин
 
фото: дмитрий ларин

В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который оставлял площадь вокруг парламента.

"Не бейте его, отпустите", - пытался утолить толпу Саакашвили.

Он просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора". Как сообщает корреспондент УП, нардепа толкали и оплевывали.

Затем подбежала полиция, и нардепа отвели в гостиницу

Роман Кравец, Дмитрий Ларин, УП

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Темы: Верховная РадаСаакашвилимитинги
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