Под Радой Барне устроили "коридор позора", освобождал Саакашвили

Народный депутат от БПП Олег Барна с трудом вырвался из окружения митингующих под Верховной Радой.



Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.



Барна пытался оставить вечернее заседание парламента, однако митингующие набросились на депутата с криками: "Иди работай", "На работу".



Барна пытался вырваться из окружения и направиться в направлении гостиницы Киев.





фото: дмитрий ларин

фото: дмитрий ларин

В ситуацию вмешался экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который оставлял площадь вокруг парламента.



"Не бейте его, отпустите", - пытался утолить толпу Саакашвили.



Он просил митингующих не трогать нардепа, в результате участники митинга сделали Барне "коридор позора". Как сообщает корреспондент УП, нардепа толкали и оплевывали.



Затем подбежала полиция, и нардепа отвели в гостиницу



Роман Кравец, Дмитрий Ларин, УП