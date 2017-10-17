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Під Радою Барні влаштували "коридор ганьби", визволяв Саакашвілі

Вівторок, 17 жовтня 2017, 18:52

Народний депутат від БПП Олег Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Барна намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на депутата із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".

У свою чергу Барна намагався вирватися з оточення і прямував до напрямку готелю Київ.

 
Фото: Дмитро Ларін
 
Фото: Дмитро Ларін

У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який залишав площу навколо парламенту.

"Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп Саакашвілі.

Він просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби". Як повідомляє кореспондент УП, нардепа штовхали і обпльовували.

Потім підбігла поліція і нардепа відвели до готелю

Роман Кравець, Дмитро Ларін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаСаакашвілімітинги
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