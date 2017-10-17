Під Радою Барні влаштували "коридор ганьби", визволяв Саакашвілі
Народний депутат від БПП Олег Барна ледве вирвався з оточення мітингувальників під Верховною Радою.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Барна намагався залишити вечірнє засідання парламенту, однак мітингувальники накинулися на депутата із вигуками: "Йди працюй", "На роботу".
У свою чергу Барна намагався вирватися з оточення і прямував до напрямку готелю Київ.
У ситуацію втрутився екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який залишав площу навколо парламенту.
"Не бийте його, відпустіть", - намагався втамувати натовп Саакашвілі.
Він просив мітингувальників не чіпати нардепа, в результаті учасники мітингу зробили Барні "коридор ганьби". Як повідомляє кореспондент УП, нардепа штовхали і обпльовували.
Потім підбігла поліція і нардепа відвели до готелю
Роман Кравець, Дмитро Ларін, УП