Апеляційний суд: "Укрзалізницю" передали Мінекономрозвитку незаконно

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Середа, 18 жовтня 2017, 15:48

Апеляційний суд Києва підтвердив незаконність передачі ПАТ "Укрзалізниця" у підпорядкування Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це у facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Добра новина! Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури до Мінекономрозвитку", - написав він.

Омелян додав, що суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету міністрів та Мінекономрозвитку.

"Рішення суду вже набрало законної сили!", - підсумував Омелян.

Як відомо, у серпні Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову уряду, якою "Укрзалізницю" було виведено з-під порядкування Мінінфраструктури.

18 січня 2017 року стало відомо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління компанії.

У новій редакції статуту у Мінінфраструктури відібрали можливість підписувати договори з головами наглядової ради та контракт з головою правління УЗ.

Також Мінінфраструктури позбавили права визначати напрямки діяльності УЗ, впливати на кількість акцій, затверджувати фінансовий план, річний звіт, чисельність персоналу.

Рішення з цих питань мали оформлюватися відповідним актом Кабміну, проект якого розробляється та подається в установленому порядку Мінекономрозвитку.

Більше того, УЗ не повинна була забезпечувати подання консолідованої фінансової звітності Мінінфраструктури.

Після цього Омелян заявив, що наполягатиме на перегляді рішення Кабінету міністрів про виведення ПАК "Укрзалізниця" з підпорядкування міністерства в судовому порядку.

Читайте також: Війна за інфраструктуру. Чому в Омеляна забрали "Укрзалізницю"

Теми: Омелян Укрзалізниця
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