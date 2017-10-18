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Апелляционный суд: "Укрзализныцю" передали Минэкономразвития незаконно

Среда, 18 октября 2017, 15:48

Апелляционный суд Киева подтвердил незаконность передачи ПАО "Укрзализныця" в подчинение Министерства экономического развития и торговли.

Об этом в facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Хорошая новость! Сегодня Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность передачи ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры в подчинение Минэкономразвития", - написал он.

Омелян добавил, что суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Кабинета министров и Минэкономразвития.

"Решение суда уже вступило в законную силу!", - подытожил Омелян.

Как известно, в августе Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзализныцю" вывели из подчинения Мининфраструктуры.

18 января 2017 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

У новой редакции устава в Мининфраструктуры отобрали возможность подписывать договора с председателями наблюдательного совета и контракт с председателем правления УЗ.

Также Мининфраструктуры лишили права определять направления деятельности УЗ, влиять на количество акций, утверждать финансовый план, годовой отчет, численность персонала.

Решения по этим вопросам должны были оформляться соответствующим актом Кабинета Министров Украины, проект которого разрабатывается и представляется в установленном порядке Минэкономразвития.

Кроме того, УЗ не должна была обеспечивать предоставление консолидированной финансовой отчетности Мининфраструктуры.

После этого Омелян заявил, что будет настаивать на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныця" из подчинения министерства в судебном порядке.

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Темы: ОмелянУкрзализныця
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