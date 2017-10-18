Поліція відпустила 11 затриманих активістів під Радою

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Середа, 18 жовтня 2017, 21:15

Поліція склала адміністративні протоколи і відпустила 11 затриманих активістів біля Верховної Ради.

Про це журналістам сказав один з відпущених активістів зі сцени мітингу, передають "Українські новини".

Він повідомив, що поліція відпустила всіх затриманих. На деяких з них складено адмінпротоколи.

Активіст зазначив, що під час затримання він отримав легкі тілесні ушкодження.

Як повідомлялось, 18 жовтня після 17 години під Верховною Радою сталася нова сутичка.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв в коментарі телеканалу АТR заявив, що "загін спецпризначенців пішов на мітингувальників в атаку і намагався забрати щити".

Внаслідок сутичок та штовханини було затримано 11 осіб.

Теми: мітинги акції поліція
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